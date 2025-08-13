Крупнейший излучатель обеспечит хорошую погоду саммиту на Аляске

На Аляске в преддверии российско-американского саммита, который пройдет 15 августа, запустили климатическую радиолокационную станцию HAARP и обнародовали график ее работы. Построенный в 250 км от Анкориджа уникальный мегарадар нередко связывали с проводимыми в США секретными экспериментами с климатическим оружием.

© Московский комсомолец

Как сообщил Университет Аляски, которому РЛС HAARP военные передали в 2015 году, радар, начиная с 9 августа, будет работать на излучение ежедневно с 20:00 мск и до 12:00 мск. Станция прекратит работу в этом сеансе в 12:00 15 августа. Напомню, именно на этот день назначен саммит в Анкоридже.

Как рассказал климатолог Евгений Тишковец, предыдущий «сеанс связи» проходил с 8 по 10 мая.

Немецкий политолог Александр Сосновский в свое время детально изучил проект HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Официально это гражданская и военная исследовательская программа США, использующая в своих работах высокочастотные электромагнитные волны для изучения верхних слоев атмосферы, а также распространения радиоволн, связи и навигации.

Мощность радара для воздействия на ионосферу - 4,5 мегаватт.

«Однако, - отметил Сосновский, - функционирование этой системы также предлагает огромные возможности для глобальных манипуляций».

С помощью ионосферы передатчик HAARP генерирует так называемые волны ELF (крайне низкая частота). Они находятся в диапазоне «частоты Шумана», которая является резонансной частотой Земли, а также человеческого мозга.

Сосновский, ссылаясь на мнение известных ученых и генералов, не исключил, что HAARP является примером разработки в США электромагнитного и климатического оружия.

В этот раз Вашингтон, очевидно, решил использовать радар в мирных целях. Для того, чтобы обеспечивать комфортную погоду во время работы российско-американского саммита. Будем надеяться, у американских геофизиков все получится.