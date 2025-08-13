YouTube-канал Google взломали хакеры

Официальный YouTube-канал Google India был взломан хакерами для продвижения мошеннических криптовалютных проектов. Об этом сообщает издание Android Authority (AA).

После взлома, канал, являющийся ключевой платформой для распространения видеоконтента Google в Индии, внезапно транслировал контент, явно ориентированный на продвижение различных криптовалютных мошеннических схем и пирамид. Эфир продолжался не меньше часа.

На момент публикации новости мошеннический стрим был завершен. Однако без последствий взлом не прошел. Например, многие публикации в блоге Google India теперь содержат неработающие ссылки, которые ранее вели на ролики с одноименного YouTube-канала. Кроме того, у самого YouTube-канала Google India на момент публикации новости отсутствовал аватар.

Взломы YouTube-каналов, особенно с целью продвижения криптовалютного мошенничества, стали частым явлением в последнее время, пишет АА. Однако обычно целью таких атак являются индивидуальные создатели контента или менее крупные организации. Тот факт, что жертвой стала официальная учетная запись такого технологического гиганта, как Google, является исключением.

На момент публикации новости Google пока не предоставила официальных комментариев относительно произошедшего.