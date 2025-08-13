Google получила предложение о выкупе браузера Chrome

WSJ: у Google хотят выкупить браузер Chrome за $34,5 млрд
Американская компания Perplexity, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, направила Google предложение о покупке браузера Chrome за $34,5 млрд.
Как утверждает The Wall Street Journal, сумма предложения почти вдвое превышает рыночную стоимость самой Perplexity, которая оценивается в $18 млрд.
В компании заявили, что получили поддержку ряда инвесторов, готовых профинансировать покупку.
Ранее сообщалось, что Google грозит взыскание по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США.