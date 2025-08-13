Марсоход NASA обнаружил «причуду мертвой природы»

Марсоход NASA сделал на Марсе необычный снимок, на который попал объект, напоминающий настоящий коралл, который можно найти в море или океане. Как сообщает издание 3dnews.ru, это не подтверждение древней жизни на планете, а причуда мертвой природы, которой несколько миллиардов лет.

© NASA

На фото с камеры высокого разрешения видно минеральную породу, которая приняла форму коралла. Так получилось благодаря времени и эрозии. Это результат естественных процессов отложения и выветривания.

Но и без воды не обошлось. Растворенные в воде минеральные соли в виде прожилок откладывались в породе, пока та превращалась в камень. Под воздействием перепадов температур и ветра камень постепенно разрушался, высвобождая отложения или принимая необычные формы.

Это не первый камень, обнаруженный марсоходом. Он уже находил подобные, сформировавшиеся в древности под воздействием воды и миллиардов лет ветровой эрозии.

Ранее газовую планету открыли у ближайшей к Солнцу звезды. Система находится близко к Земле. Но, несмотря на это, наблюдать за планетой невероятно сложно даже с помощью современных телескопов. Звезды являются слишком яркими, заслоняя ее своим светом, и быстро перемещаются по небу. В ходе нового исследования ученые применили устройство под названием коронографическая маска. Оно блокировало яркий свет звезды и позволило «разглядеть тусклую планету — ее светимость в 10 тысяч раз ниже, чем у Альфы Центавры A.