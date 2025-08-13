С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 6 с аппаратом для мониторинга климата, оснащенным шестью приборами для съемки и анализа атмосферы.

Второй коммерческий и третий по счету запуск ракеты Ariane 6 прошел успешно с космодрома Куру, передает ТАСС.

Новый носитель должен вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 км спутник Metop-SGA1, предназначенный для зондирования атмосферы Земли. Отделение аппарата от ступени ракеты ожидается через 1 час 4 минуты после старта.

Спутник оснащен шестью приборами, обеспечивающими сбор данных по состоянию атмосферы и климата. Как подчеркнули в Arianespace, «полученные данные будут иметь важное значение для метеопрогнозов и мониторинга климата».

Один из приборов реализует задачи миссии Sentinel-5 по европейской программе Copernicus.

Ariane 6 – новое поколение тяжелых ракет-носителей, пришедшее на смену Ariane 5. Ракета выпускается в версиях Ariane 62 и Ariane 64, способных выводить на орбиту до 5 тонн и 10,5 тонны полезной нагрузки соответственно.

Первый запуск Ariane 6 состоялся 9 июля 2024 года, а первый коммерческий – 6 марта 2025 года с аппаратом CSO для французского Минобороны. В 2025 году запланировано шесть запусков, а в будущем ожидается до 9-10 стартов ежегодно.

