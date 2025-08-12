Ученые: алкоголь вызывает один из самых смертоносных видов рака

Группа ученых из Майами выявила влияние употребления алкоголя на развитие рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию, регулярное употребление алкоголя может значительно увеличить риск возникновения рака поджелудочной железы. При этом, данный вид рака является одним из самых смертоносных.

«Регулярное употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития одного из самых смертоносных видов рака в мире», — сообщает издание.

Как рассказали ученые, употребление алкоголя наносит урон клеткам поджелудочной железы, которые отвечают за выработку пищеварительных ферментов. Из-за этого орган начинает воспаляться, что становится почвой для развития предраковых заболеваний. Соответственно, такие опухоли могут перерасти в рак поджелудочной железы.

