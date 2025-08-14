В глубинах Тихого океана обнаружен колоссальный источник водорода

Китайская академия наук представила результаты исследования, посвящённого редкой гидротермальной системе в районе желоба Муссау, на западе Тихого океана. Открытие было сделано с помощью пилотируемого аппарата "Фэндуже" и удивило специалистов масштабом выбросов водорода, которые в подобных глубинных условиях фиксируются крайне редко.

© Российская Газета

Обнаруженный комплекс, получивший название "Куньлунь", расположен примерно в 80 километрах к западу от впадины Муссау, в тектонически активной зоне. Здесь водород образуется в процессе серпентинизации - реакции, при которой богатые железом и магнием горные породы взаимодействуют с морской водой.

Под морским дном находится система из двадцати крупных впадин, диаметр некоторых превышает километр. Эти углубления сгруппированы и образуют рельеф, напоминающий лес вертикальных каменных труб, по которым на поверхность просачиваются газы и жидкости из недр планеты. По мощности выбросов "Куньлунь" входит в число крупнейших подобных образований на Земле: годовой поток водорода здесь составляет не менее пяти процентов от глобального абиотического выхода этого газа из всех подводных источников.

По словам профессора Сунь Вэйдуна, масштаб и геологическое положение системы ставят под сомнение прежние представления о том, что образование водорода в результате серпентинизации происходит только вблизи срединно-океанических хребтов.