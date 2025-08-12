В ночь на 12 августа Солнце выбросило новый гигантский протуберанец после двухнедельного перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Там напомнили, что в последний раз Солнце выбрасывало два гигантских протуберанца 31 июля.

«Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект, наблюдавшийся между 21:00 и 24:00 часами по московскому времени», — говорится в тексте.

Отмечается, что у протуберанцев, которые могут происходить почти в любой точке Солнца, вероятность долететь до Земли меньше, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, даже в тех случаях, когда это случается, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути солнечного волокна оказалась наша планета.