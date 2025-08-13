В пустыне найден затерянный 1500-летний город христиан-коптов

В Ливийской пустыне на территории Египта археологи обнаружили руины коптского города, относящегося к ранним векам христианства. Памятник Айн аль-Хараб расположен глубоко в оазисе Харга, раскрывает не только древние стены и артефакты, но и яркую историю веры, стойкости и культурной трансформации, сообщает Аrkeonews со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

© Телеканал «Наука»

В центре находятся две древние церкви: одна большая, напоминающая базилику, другая более скромная, с надписями на коптском языке. В большой — широкий центральный зал, разделенный на проходы рядами квадратных колонн. К югу от основного зала археологи нашли служебные постройки — возможные складские помещения, кухни или залы для встреч — свидетельствующие о том, что церковь была духовным и социальным сердцем общины.

Вторая церковь небольшая, окружена остатками семи внешних колонн. Внутри сохранились читаемые коптские надписи, говорящие о молитвах и посвящениях, сделанных более 1500 лет назад.

Самая, возможно, захватывающая находка — роспись-мурал с изображением Иисуса Христа, совершающего чудо исцеления. Искусствоведы отмечают, что такие изображения исключительно редки в Ливийской пустыне Египта. Работа сочетает египетские художественные техники — четкие контуры, землистые пигменты — с новой христианской иконографией, запечатляя встречу символики двух миров. В мире, где было немного грамотных, подобные фрески были мощными учебными пособиями, передающими основные идеи христианской веры через доступные для понимания образы.

Найдено также жилье: глинобитные дома, на некоторых из которых до сих пор есть следы белой штукатурки. В больших глиняных кувшинах, вкопанных в землю, хранили зерно и еду, в печах выпекали хлеб, а в мастерских хранили инструменты и товары. Археологи обнаружили фрагменты керамики, стеклянные сосуды и остраконы (черепки с надписями). Человеческие погребения сделаны в соответствии с христианскими традициями.

Айн аль-Хараб появился в период Птолемеев и Римской империи. Археологические находки показывают, что в первые века нашей эры многие здания римской эпохи были перепрофилированы для христианского поклонения. Эта трансформация отражает более широкую религиозную революцию в Египте после легализации христианства при римском правлении и его постепенное становление доминирующей верой.

Копты — прямые потомки древних египтян. Говоря на коптском языке — последнем этапе египетского языка — они несли духовное и культурное наследие одной из древнейших цивилизаций мира в христианскую эпоху.

Христианизация Египта в III–VII веках н. э. была не просто религиозным сдвигом, это был поворотный момент, который объединил древние традиции с новой верой. Египет стал одним из первых оплотов христианства за пределами Святой земли, здесь появилось монашество, повлияв на христианскую мысль по всему Средиземноморью.

Находки, подобные Айн аль-Хараб, представляют собой редкие окна в эту трансформацию, показывая, что христианство процветало не только в великих городах долины Нила, но и проникло в отдаленные оазисы в пустыне. Однако оазис Харга был не просто изолированным пустынным форпостом. Здесь римские дороги пересекались с древними караванными маршрутами.