В Польше нашли три богатых клада в одном месте

В лесу недалеко от польского города Калиша археологи-любители сделали редкое открытие - сразу три клада, спрятанные буквально рядом друг с другом, но относящиеся к разным эпохам. Находки сделали в ходе обследования Гродзецкого лесничества совместно с профессионалами из Воеводского управления охраны окружающей среды.

© DENAR Kalisz - Association of Historical Trace Seekers

Первым, в начале июня, здесь обнаружили могильник пшеворской культуры римского периода. В захоронении нашли останки воина с частично сохранившимися элементами вооружения - наконечником копья и частью щита.

Спустя несколько дней поисковики нашли монету XI века и небольшой керамический сосуд. Внутри оказалось 631 монета, включая фрагментарно сохранившиеся экземпляры. В конце июня неподалеку извлекли второй горшок, также полный старинных монет.

Но самую впечатляющую находку сделали в июле - третий сосуд, в котором лежала уникальная золотая гривна с застежкой на крючке. Это ожерелье весом 222 грамма датировано примерно V веком и, по предположению специалистов, связано с нашествием готов. Артефакт напоминает скандинавские украшения и, вероятно, принадлежал знатному человеку.

Гривна стала самым тяжелым золотым предметом, найденным в Польше, и теперь пополнит коллекцию Калишского краеведческого музея. Кто и зачем спрятал столь ценное украшение, до сих пор остается загадкой.