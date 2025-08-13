Клад викингов раскрыл торговые связи между Англией и Ираном 1000 лет назад

Недавнее исследование впечатляющего серебряного клада эпохи викингов, найденного в городке Бидейл на севере Йоркшира в 2012 году, проливает свет на масштаб богатства викингов. Оно показало, что значительная часть серебра поступала не из набегов на близлежащие регионы, а из протяженных торговых сетей, простирающихся глубоко в исламский мир. Исследование опубликовано в журнале Archaeometry.

Авторы отследили происхождение серебра с помощью геохимического анализа. Результаты показали, что большая часть серебра происходит из западноевропейских источников — вероятно, из англосаксонских и каролингских монет, полученных в результате набегов или выкупа. Однако значительная часть поступала из исламской серебряной монеты (дирхамов).

Клад, включающий 29 серебряных слитков и несколько сложных ожерелий, датируется концом IX или началом X века. Он отражает смешение различных культурных и экономических влияний в Англии в эпоху викингов. Важно, что анализ подтверждает: для накопления богатства викинги не полагались исключительно на грабежи, но также имели широкие торговые связи по всей Европе, на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Д-р Джейн Кершоу, доцент кафедры археологии в Оксфордском университете:

«Большинство из нас склонны думать о викингах в первую очередь как о грабителях, но это лишь часть картины. Они также извлекали большую прибыль из дальних торговых маршрутов, соединяющих Северную Европу с Арабским халифатом. Теперь увидели, что викинги привозили много исламского серебра в свои поселения в Англии».

Примечательно, что девять слитков — около трети серебра — геохимически соответствовали монетам, чеканившимся в регионах, соответствующих современным Ирану и Ираку. Это серебро достигло Скандинавии через «Восточный путь», так называемый Avstrvegr, а затем продолжило путь в Англию.

Выводы также показывают, что металлурги-викинги как в Скандинавии, так и в Англии перерабатывали часть серебра, используя доступный на месте свинец. Один из поразительных объектов — большое ожерелье, сформированное из нескольких скрученных отрезков проволоки. Похоже, оно было отлито из смеси восточного и западного серебра, возможно, в северной Англии.