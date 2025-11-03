Как звучал бы космос, если бы люди могли его слышать?

Наша вселенная полна туманностей, вращающихся планет и черных дыр. Если бы мы закрыли глаза и прислушались, то как звучали бы эти космические объекты? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Очевидно, человек, который вознамерится послушать звуки космоса, ничего толком не услышит. По крайней мере, если говорить о человеческих органах восприятия и обработки звука. По сути, звук — не что иное как волна сжатия. То есть, движение звука — это на самом деле расширение энергии в медиуме, где молекулы газа сталкиваются друг с другом. Вибрации от этих столкновений обнаруживают наши уши, после чего мозг переводит их в звук.

Без газа нет медиума, а без медиума звук не может распространяться, потому что сталкиваться и вибрировать нечему. Космос — бескрайний вакуум, в котором очень мало молекул. Для контекста, в пространстве между галактиками в среднем находятся менее одного атома на кубический метр. Таким образом, воздух в космосе в миллиарды миллиардов раз менее плотный, чем на Земле. А это значит, что даже если в других галактиках за пределами Млечного пути есть шумы, мы не сможем их услышать, потому что они не способны достичь нас через вакуум.

Но это не значит, что космос совершенно тихий. В нем есть точки, вроде атмосфер других планет или горизонтов событий черных дыр, где молекул достаточно для передачи звука. Однако из-за того, что плотности этих медиумов сильно отличаются от земной атмосферы, космические шумы нельзя распознать человеческим слухом.

Например, исследователи обнаружили, что сверхмассивные черные дыры в скоплении Пегаса «отрыгивают» газ — и тем самым создают волны давления, похожие на звуковые. Сфотографировав газовые молекулы, исторгнутые в космос, ученые посчитали, какое давление на них оказывают черные дыры, что позволяет примерно представить, как это звучало бы для человека.

Их монография, опубликованная в 2003 году в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, утверждает, что мы могли бы услышать низкую ноту си-бемоль. Куда более низкую, чем то, что способен уловить наш слух. Ученые также записали звуки Марса, поскольку некоторые марсоходы оснащены акустическими сенсорами — благодаря им мы смогли уловить звуки марсианского ветра. Но, опять же, из-за низкой плотности атмосферы планеты, частота звука слишком низкая для человека.

Некоторые ученые не так давно начали конвертировать эти данные в звуки, которые мы способны слышать — данная практика называется сонификацией. Многие специалисты, работающие в этом поле, пришли в него из музыки, и музыкальные знания помогают им превращать астрономическую информацию во что-то, что люди могут ощутить на себе.