GPT-5 появится в Apple Intelligence

GPT-5 будет встроен в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26
Модель GPT-5 вскоре появится в Apple Intelligence. Apple сообщила, что интеграция ChatGPT будет осуществлена в рамках GPT-5 с выходом обновлений iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26.
Взаимодействие с ChatGPT через Apple Intelligence не является обязательным. Если пользователь предоставит Apple Intelligence разрешение на работу с ChatGPT, ему будут доступны три функции:
- Использование Siri для доступа к ChatGPT: Siri сможет подключаться к ChatGPT, чтобы предоставлять ответы, полезные в определённых ситуациях, включая вопросы, касающиеся фотографий и документов.
- Использование ChatGPT с инструментами для создания контента: ChatGPT сможет генерировать текст или изображения на основе ваших описаний.
- Использование ChatGPT с визуальным интеллектом: возможность работы с камерой для быстрого получения информации о местах и объектах, находящихся вокруг пользователя.
Сейчас эти функции работают на базе модели GPT-4o и, как предполагается, будут полностью переведены на GPT-5 после выхода iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26. Apple также планирует добавить возможность создания изображений с помощью ChatGPT в своё приложение Image Playground в будущих версиях ПО.
Выход iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26, как обычно, ожидается осенью, поэтому ждать долго не придётся.