GPT-5 появится в Apple Intelligence

Модель GPT-5 вскоре появится в Apple Intelligence. Apple сообщила, что интеграция ChatGPT будет осуществлена в рамках GPT-5 с выходом обновлений iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26.

Взаимодействие с ChatGPT через Apple Intelligence не является обязательным. Если пользователь предоставит Apple Intelligence разрешение на работу с ChatGPT, ему будут доступны три функции:

Использование Siri для доступа к ChatGPT : Siri сможет подключаться к ChatGPT, чтобы предоставлять ответы, полезные в определённых ситуациях, включая вопросы, касающиеся фотографий и документов.

: Siri сможет подключаться к ChatGPT, чтобы предоставлять ответы, полезные в определённых ситуациях, включая вопросы, касающиеся фотографий и документов. Использование ChatGPT с инструментами для создания контента : ChatGPT сможет генерировать текст или изображения на основе ваших описаний.

: ChatGPT сможет генерировать текст или изображения на основе ваших описаний. Использование ChatGPT с визуальным интеллектом: возможность работы с камерой для быстрого получения информации о местах и объектах, находящихся вокруг пользователя.

Сейчас эти функции работают на базе модели GPT-4o и, как предполагается, будут полностью переведены на GPT-5 после выхода iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26. Apple также планирует добавить возможность создания изображений с помощью ChatGPT в своё приложение Image Playground в будущих версиях ПО.

Выход iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26, как обычно, ожидается осенью, поэтому ждать долго не придётся.