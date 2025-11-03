Почему молнии могут появляться даже в солнечную погоду?

Каждый знает, что от сильной бури и дождя нужно прятаться, однако грозовые облака — динамическая сила природы. И если вы когда-нибудь слышали раскаты грома или видели молнию посреди белого дня, то вам не показалось. Портал popsci.com рассказал, почему молнии могут сверкать даже в солнечную погоду.

Там, где сверкает молния, всегда следует гром. Но если буря прошла и солнце уже вернулось, то заметить молнию бывает трудно — иногда и вовсе невозможно. Метеорологи называют подобные случаи «неожиданными молниями».

Большая часть таких разрядов принадлежит к категории наземных молний, которые бьют сверху вниз, от грозового облака наверху в землю. Наземные молнии встречаются как днем, так и ночью — в них нет ничего необычного. А вот неожиданные молнии — гораздо более редкое явление. Обычно их источником служат не передние части грозовых облаков, а задние, что делает их особенно опасными, поскольку со стороны все выглядит так, словно гроза возникла посреди ясного неба.

Для контекста, молния движется со скоростью света, а гром — со скоростью звука. И то, как именно свет и звук перемещаются в атмосфере, влияет на то, что мы можем видеть и слышать во время бури.

Гром и молния — две части одного и того же атмосферного явления. Молния, по сути, не что иное, как разряд электричества внутри облака. Она нагревает воздух, из-за чего тот быстро расширяется, а расширение создает ударную волну — источник характерного звука грома. Другими словами, гром не может возникнуть без условий, которые молния генерирует внутри облака.

Механизм грома и молнии проще понять, если представить камень, брошенный в идеально застывший пруд. Поначалу первая волна появится там, где камень упал в воду, но затем эта волна будет распространяться все шире и шире. Звуковые волны в атмосфере работают схожим образом: гром и молния нагревают воздух и создают волны звука, которые постепенно угасают. Логично, что, чем ближе человек к грозе, тем громче будет звук.

Появление грома и молнии в неожиданной точке также связано с одним из самых любопытных открытий в метеорологии последних лет — мега-вспышкой. В октябре 2017 года разряд молнии длиной в сотни миль озарил Великие равнины в США. Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала эту мега-вспышку как самую длинную молнию за всю историю наблюдений в Штатах.

По мнению метеорологов, подобные разряды возникают из-за специфического механизма формирования бури. Он же способен повлиять на неожиданные молнии.

Если присмотреться к буре с сильным грозовым фронтом, то за ней будут тянуться слоистообразные облака, где ливень не такой мощный. Однако в этой более спокойной части бури по-прежнему может быть дисбаланс электронов, хоть его и мало для того, чтобы сгенерировать молнию и вновь сбалансировать заряд. По данным метеорологов, эти части шторма могут быть инактивными дольше 30 минут. При появлении мега-вспышки разряд молнии начинается в грозовом фронте, но перемещается назад и запускает эффект домино, который приводит к высвобождению электричества из всего слоистообразного облака.

Для того, чтобы точно быть в безопасности, метеорологи советуют придерживаться достаточно простых правил. Лучше всегда переждать бурю, прежде чем выходить на улицу. А для верности можно следовать старому доброму принципу 30/30. Посчитайте, сколько времени проходит между вспышкой молнии и звуком грома: если меньше 30 секунд, то грозовые облака достаточно близко, чтобы быть опасными для человека, и лучше оставаться в укрытии. После заключительного раската грома следует выждать минимум 30 секунд, прежде чем покидать укрытие.