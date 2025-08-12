Зонд из ОАЭ получил первую полную фотографию ночных облаков Марса

Марсианская атмосфера, тоньше и суше земной, она содержит облака, состоящие из мелких кристаллов водяного льда. Эти облака, как и на Земле, влияют на климат планеты. Однако большая часть знаний о марсианских облаках основана на данных, собранных днем, что оставляет много неизвестного о формировании и исчезновении облаков в течение суток.

С помощью данных от миссии по исследованию Марса ОАЭ Hope («Надежда»), находящегося на орбите Марса с 2021 года, ученые впервые получили полное представление о ночных облаках на Марсе, сообщает Eos. Их статья опубликована в Journal of Geophysical Research: Planets.Наклонная сильно вытянутая эллиптическая орбита Hope специально рассчитана для наблюдений в любое время суток и на всех широтах и долготах. Исследователи проанализировали данные, собранные за почти два марсианских года спектрометром Emirates Mars Infrared Spectrometer, который может видит толщину облаков с помощью измерения поглощения и рассеивания ими инфракрасного света.

Анализ показал, что на протяжении значительной части марсианского года ночные облака в среднем толще дневных. Пики облачности обычно происходят рано утром и вечером, с минимальной облачностью по полудню.

В холодное время года на Марсе толстые облака склонны формироваться у экватора, становясь наиболее густыми сразу после восхода солнца. Также в холодный сезон облака поздно вечером обычно образуются на низких широтах, тогда как утренние чаще концентрируются над обширным вулканическим регионом Тарсис, который охватывает экватор и низкие широты.

Выводы проливают свет на динамику марсианской атмосферы и могут помочь ученым в создании вычислительных моделей атмосферы Марса. Это поможет, среди прочего, работе аппаратов и будущих астронавтов на Красной планете.