Названо наиболее благоприятное время для покупки iPhone в России

В сентябре ожидается презентация линейки iPhone 17, а прошлогодние модели станут еще дешевле. Однако наиболее благоприятное время для покупки смартфона Apple — не сентябрь, сообщает Hi-Tech Mail.

Анализ цен на iPhone 16 и его модификации показал, что за 10–12 месяцев устройства подешевели на 40–60%. Так, базовый iPhone 16 с сентября 2024 года подешевел с 114 тыс. до 57 тыс. руб., а iPhone 16 Pro Max — со 194 тыс. до 90 тыс. руб. Наибольшие скидки традиционно фиксируются в июле–августе, когда ритейлеры готовятся к анонсу нового поколения.

При этом эксперты рекомендуют ориентироваться на март как на наиболее выгодный период с точки зрения соотношения цены и актуальности. В это время стоимость смартфонов Apple снижается на 40–50% от стартовой, а модель остается актуальной еще минимум полгода.

Рассматривать покупку устройств можно в нескольких каналах продаж, которые имеют свои особенности. Так, крупные ритейлеры предлагают официальную гарантию и скрывают минимальные риски с гаджетом, однако такая покупка обойдется дороже. Маркетплейсы предлагают широкий ассортимент и средний уровень цен, но на такие iPhone нет гарантии. Мелкие магазины и частные продавцы предлагают самые низкие цены, но при этом несут высокие риски приобретения восстановленных или поддельных устройств.

Отдельный сегмент — покупка с доставкой из-за рубежа (Китай, ОАЭ, Турция, США). Даже с учетом пошлины итоговая стоимость может быть на 5–10% ниже внутреннего рынка, однако срок доставки составляет в среднем три недели.