Ученым удалось отмотать время назад

Исследователи Мигель Наваскуэс из Австрийской академии наук и Филип Вальтер из Венского университета рассказали о появлении возможности ускорения, замедления и обращения времени вспять в квантовой системе. Наваскуэс сравнил эти процессы с различными ощущениями от просмотра фильмов.

— В кинотеатре (классическая физика — прим. «ВМ») фильм демонстрируется от начала до конца, независимо от желаний зрителей. Но дома (в квантовом мире — прим. «ВМ») у нас есть пульт дистанционного управления, которым мы можем управлять фильмом. Мы можем перемотать на предыдущую сцену или пропустить несколько сцен вперед, — рассказал ученый в беседе с газетой El Pais.

По данным СМИ, В стенах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на протяжении более 25 лет работал «Институт исследований природы времени», где изучалась машина времени и телепортации. Институт провел 859 семинаров на эти темы, а также о возможности получения сведений из будущего.

Ученые предположили, что физическая смерть человека может быть не концом его существования, а лишь новым этапом. Согласно их гипотезе, человек продолжает существовать, но в иной форме бытия.