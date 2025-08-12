Пинежский заповедник в Архангельской области получит финансирование на создание новой инфраструктуры для научных и исследовательских работ

Фонд Президентских грантов выделит 10 миллионов рублей на организацию природоохранной деятельности, проведение научно-исследовательской деятельности и модернизацию существующей инфраструктуры на территории экологической базы природного государственного заповедника «Пинежский» (Архангельская область).

© А.Тачков

В частности, начнет работу лаборатория первичной обработки полевых данных, будут установлены домики для научных сотрудников на территории экологической базы в Голубино. Предполагается, что работы будут завершены до конца следующего года.

Получить грант на организацию природоохранной деятельности государственного природного заповедника «Пинежский» одного из старейших заповедников в России, удалось благодаря объединению двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ). С 2025 года заповедник «Пинежский» перешёл под управление национального парка «Русская Арктика».

По словам директора национального парка «Русская Арктика» Александра Кирилова, объединение было продиктовано актуальными задачами по разработке и реализации комплексного плана развития Пинежского заповедника. Руководство объединённой ООПТ ставит перед собой амбициозные цели на следующие пять лет: это и разработка мероприятий по охране экосистемы карстовых пещер, и создание охранной зоны вокруг заповедника, и проведение оценки с точки зрения рекреационной ёмкости, возможности организации туристических маршрутов по ООПТ, а также возобновление мониторинговых работ экзогенных геологических процессов. Эти работы не велись в Пинежском заповеднике в последние годы. Нацпарк «Русская Арктика» уже сегодня заявил о необходимости привлечения учёных ведущих научных институтов РАН для описанных выше исследований, в связи с острой нехваткой профильных специалистов в самом заповеднике.

«Для решения всех поставленных задач требуется обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры в Пинежском заповеднике, – рассказывает Александр Кирилов, – на сегодня единственный в Архангельской области заповедник остро нуждается в обновлении и ремонте имеющейся экологической базы в посёлке Голубино, где традиционно велись научные и охранные мероприятия. База является центром притяжения для школьных экологических лагерей и привлекает туристов со всей России. Грантовое финансирование позволит создать современную инфраструктуру для планирования природоохранной деятельности и проведения исследовательских экспедиций на территории заповедника совместно с ведущими научными институтами страны».

Отметим, что в августе на экологической базе уже работает вторая смена экодобровольцев. В задачи волонтёрских групп входят работы по подготовке зданий экологической базы к покраске и ремонту.

Государственный природный заповедник «Пинежский» – один из старейших заповедников в России (20 августа 2025 года заповеднику исполняется 51 год) и единственный заповедник в Архангельской области. Главной целью создания ООПТ (особо охраняемой природной территории) является сохранение уникальных таёжных комплексов на юго-востоке Беломорско-Кулойского плато. Заповедник известен своими карстовыми формами рельефа, На сегодня Пинежский заповедник остаётся эталонной экосистемой северной тайги, резерватом для сохранения реликтов ледниковой флоры и представляет из себя научно-исследовательскую базу для проведения комплексных работ по изучению природных процессов в лесах Европейского Севера.

Около 90 пещер расположены в заповеднике и охранной зоне. Их общая протяженность превышает 45 км. Крупнейшие пещеры: Кумичевская – 6260 м. и Конституционная – 6130 м. Длина наиболее доступной для экскурсионного посещения пещеры Певческая эстрада составляет 315 м, а площадь – 2600 м2.

Широкое развитие карстовых процессов обусловило богатство и своеобразие флоры заповедника. Так, на территории ООПТ произрастают краснокнижные венерин башмачок (орхидея), арника альпийская, качим пинежкий, адонис сибирский, пион уклоняющийся. В заповеднике обитает 23 вида редких видов животных. Из насекомых – редкие бабочки мнемозина и махаон.

Жемчужиной Пинежского заповедника традиционно считается река Сотка, которая пересекает заповедник на протяжении 30 км. Также в заповеднике расположены более 400 озёр.