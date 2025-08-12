Российских пользователей Android предупредили о вирусе с логотипом ЦБ

Компания «Доктор Веб» зафиксировала целевую кибератаку на представителей российского бизнеса с использованием вредоносного ПО Android.Backdoor.916.origin. Распространение ведется через мессенджеры в виде APK-файла, замаскированного под антивирус GuardCB с логотипом, визуально схожим с эмблемой ЦБ РФ, сообщается в блоге компании.

Вредоносное ПО предназначено для Android-устройств и ориентировано исключительно на пользователей в РФ, на что указывает перевод интерфейса только на русский язык. После установки и запуска программа запрашивает широкий спектр разрешений, включая доступ к геолокации, камере, микрофону, сообщениям, списку звонков и файлам, а также возможность работы в фоновом режиме.

Функционал бэкдора включает перехват разговоров, трансляцию с камеры в реальном времени, кражу данных из мессенджеров и браузеров, а также регистрацию всех нажатий клавиш с целью получения паролей и другой конфиденциальной информации.

По данным «Доктор Веб», первые версии этого вредоноса появились в январе 2025 года. Эксперты считают, что атака носит точечный характер и не рассчитана на массовое распространение среди владельцев Android-устройств.