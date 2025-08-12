Пушистый робот-питомец с ИИ стал хитом в Японии

В Японии обрел популярность робот-питомец Moflin от Casio, оснащенный искусственным интеллектом и способный формировать характер в зависимости от «воспитания». Об этом сообщает Mainichi.

© Газета.Ru

Пушистый ИИ-робот способен демонстрировать более 4 млн вариантов уникальных черт личности, распознает человека, который чаще всего с ним взаимодействует, и запоминает его предпочтения по поглаживаниям и объятиям.

Как пояснила руководитель проекта Эрина Ичикава, разработка изначально была ориентирована на женщин. Концепция предполагала создание «помощника», способного поддержать в личной или рабочей сфере. Старт продаж состоялся в ноябре, и к марту компания реализовала более 7 тыс. роботов, превысив плановые показатели. Наибольший спрос отмечен среди женщин 30–40 лет.

Moflin продается по цене 59 400 иен (около 32,1 тыс. руб.). Для робота предусмотрен специальный «салон» по уходу за его мехом. По словам Ичикавы, владельцы ценят, что каждый Moflin проявляет индивидуальные эмоции, различается по поведению и режиму сна, что усиливает эффект «живого» питомца.