Сверхтонкий iPhone 17 Air получит процессор слабее, чем iPhone 17 Pro

Готовящийся к выходу сверхтонкий iPhone 17 Air будет оснащен флагманским чипом Apple A19 Pro с урезанным графическим процессором. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.

Согласно утечке, новинка получит 5-ядерный GPU, тогда как полноценная версия Apple A19 Pro будет оснащаться 6 ядрами. Более мощная версия будет установлена в моделях iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Снижение числа графических ядер может быть связано с необходимостью ограничения тепловыделения в более тонком корпусе. При этом, как уточняют эксперты, большинство пользователей не заметят разницы в производительности при стандартных сценариях использования.

Эти сведения расходятся с прогнозами аналитика TF Securities Мин-Чи Куо, который ранее предполагал, что iPhone 17 Air получит чип Apple A19, который должны поставить в базовый iPhone 17. Аналитик Джефф Пу и вовсе приписывал новинке A18, используемый в базовом iPhone 16.

По слухам, презентация смартфонов серии iPhone 17 и других новинок Apple состоится 9 сентября.