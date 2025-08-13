Китайские ученые внедрили робота в стадо тибетских антилоп

Китайские ученые создали роботизированную антилопу, которую внедрили в стадо настоящих тибетских антилоп. Робот обладал такой же формой тела и цветом шерсти, как живая антилопа, при этом в ее голову вмонтировали камеру. С его помощью ученые решили исследовать поведение редких копытных.

Настоящие антилопы сначала проявили интерес к «новичку», но робот не напугал их, и постепенно они приняли его в стадо. Пробные испытания модели прошли в заповеднике «Цинхай Хо Ксил», где средняя высота над уровнем моря составляет 4600 м. Там царит холодный климат, а атмосфера бедна кислородом, что неблагоприятно для выживания человека. Но этот регион известен своей богатой и разнообразной фауной.

Тысячи самок тибетских антилоп каждое лето собираются на озере Зонаг, чтобы произвести на свет потомство. Эти животные крайне пугливы – они убегают, если видят человека даже на расстоянии 500 – 800 метров. Роботизированная антилопа впервые смогла подобраться к ним очень близко.

Чтобы модель выглядела реалистично, ученые обратились к специалистам по моделированию меха и созданию образцов животных. В ходе испытаний робот успешно преодолел 2 километра по дикой местности, справившись с выбоинами, склонами и болотами. С помощью робоантилопы ученые рассчитывают получить уникальные данные о редком виде, сообщает «Синьхуа».

