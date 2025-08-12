HTC анонсировала бюджетный смартфон Wildfire E4 Plus

HTC анонсировала бюджетный Android-смартфон Wildfire E4 Plus.

Новинка выделяется множеством функций, включая 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Особенности

HTC Wildfire E4 Plus оснащён плоским сенсорным экраном диагональю 6,74 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Дисплей имеет слегка толстые рамки по всем краям, особенно в нижней части.

Смартфон работает на базе 8-ядерного чипсета Unisoc T606 в тандеме с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются карты microSD.

Кроме того, Wildfire E4 Plus получил двойную основную камеру:

50 Мп главный сенсор;

0,3 Мп вспомогательный датчик.

Рядом с обоими датчиками установлены светодиодные вспышки. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Также есть поддержка двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, разблокировка по лицу, 3,5-мм аудиоразъём и дактилоскопический сканер. Смартфон работает под управлением Android 14. Размеры – 168,5×77,9×9,4 мм, вес – 200 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

HTC Wildfire E4 Plus уже продаётся в Таиланде. Доступны два варианта цвета – чёрный и светло-голубой. Стоимость смартфона составляет 3599 тайских батов ($111).