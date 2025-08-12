Составлен топ-10 смартфонов стоимостью от 11 до 56 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из десяти самых выгодных смартфонов августа, рекомендуемых к покупке.

Открывает список Realme 12, который при цене от 11,6 тыс. руб. может похвастаться AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, бюджетным чипом Snapdragon 685, камерой с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, стереодинамиками и быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Следом идет Poco M6 Pro стоимостью от 14,1 тыс. руб. Смартфон оснащается чипсетом MediaTek Helio G99 Ultra, который подойдет для ежедневного использования и игр на средне-низких настройках графики, тройной камерой на 64, 8 и 2 Мп, а также селфи-камерой с поддержкой записи видео при 60 кадрах в секунду.

Третья строчка закрепилась за игровым Poco F6. При цене от 20,9 тыс. руб. он предлагает качественный AMOLED-экран с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц, субфлагманским чипом Snapdragon 8s Gen 3, двойной камерой с разрешением 50 и 8 Мп, стереодинамиками и батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

В топ также вошли смартфоны в пределах от 22,9 до 55,9 тыс. руб., среди которых Poco X7 Pro, iQOO Neo 10, Honor 200 Pro, Realme GT 7, Poco F7 Ultra, iPhone 16 и OnePlus 13.