В Перу обнаружена уникальная фреска возрастом 4000 лет

В северо-западном прибрежном регионе Перу археологи сделали редкое открытие — красочную фреску, созданную более 3 тысяч лет назад. Она украшала стену храмового атриума в комплексе Хуака Иоланда, расположенном в долине Чао, регионе Ла-Либертад.

Руководитель раскопок, археолог Папского католического университета Перу Ана Сесилия Маурисио, рассказала, что фреска сочетает астрономические и морские мотивы. На ней изображены звезды, фигурки рыб и рыболовные сети, часть которых украшена синими и желтыми пигментами. Эти краски, несмотря на тысячелетия, сохранили яркость.

«Мы никогда раньше не находили иконографию или рисунки такого типа, эта фреска уникальная», — отметила Маурисио в интервью AFP.

Возраст фрески оценивается в 3–4 тысячи лет, что означает, что она была создана за три тысячелетия до расцвета империи инков. Она относится к периоду формации Перу (2000–1000 гг. до н.э.) — времени, когда на северном побережье зародились первые сложные общества. Одним из выдающихся памятников этого времени является Чавин-де-Хуантар, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный к югу от Хуака Иоланда. Однако, по словам Маурисио, пока невозможно точно определить, какая именно культура создала найденную фреску.

Слово «уака» в языке кечуа означает священное место или объект. Оно встречается в названиях многих археологических памятников Перу, например, Уака-дель-Соль, Уака-де-ла-Луна и Уака Пуллана. Такие названия часто указывают на доиспанское происхождение памятников, то есть на их создание задолго до прихода европейцев в Южную Америку.

Сейчас археологи раскопали лишь верхнюю часть стены длиной около 4 метров и высотой 1,5 метра. Нижняя часть все еще скрыта под землей. По расчетам исследователей, общая высота стены могла превышать 2 метра. Фреска находилась в атриуме, расположенном у вершины U-образного храма — архитектурной формы, характерной для древнего Перу. В древности общины часто засыпали собственные храмы, чтобы возвести на их месте новые сооружения, что, вероятно, произошло и здесь.

Маурисио и ее команда намерены продолжить раскопки, надеясь раскрыть еще не изученные части храма. В ближайшее время они проведут радиоуглеродный анализ пигментов фрески. Этот метод позволяет определить возраст органических остатков в красках по скорости распада изотопа углерода-14 и дает возможность более точно датировать находку.