Экипаж «Шэньчжоу-20» протестировал новые скафандры

Тайконавты миссии «Шэньчжоу-20» успешно испытали усовершенствованные скафандры для выхода в открытый космос на станции «Тяньгун».

Экипаж миссии «Шэньчжоу-20» успешно протестировал новые скафандры для выхода в открытый космос на борту станции «Тяньгун», передает ТАСС со ссылкой на China Daily.

Новые скафандры доставил грузовой корабль «Тяньчжоу-9». По информации агентства, отвечающего за китайскую пилотируемую космическую программу, скафандры отличаются увеличенным сроком службы, повышенной безопасностью и простотой эксплуатации.

Экипаж находится на орбите уже более трех месяцев и за это время провел серию научных экспериментов. В числе главных тем – исследования, связанные с рисками для здоровья при длительных космических полетах, изучение костного метаболизма и тестирование систем микробиологического контроля на станции.

Космический корабль «Шэньчжоу-20» стартовал 24 апреля. Текущий экипаж – Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе – заменил своих предшественников и будет работать в космосе полгода.

Китайская станция «Тяньгун» находится на высоте около 400 км, рассчитана на трех человек (во время ротаций – до шести), а ее масса составляет 66 тонн. В будущем комплекс, заработавший в штатном режиме в 2022 году, планируется расширить до крестообразной формы и привлекать к международным космическим проектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай провел успешные испытания модуля для лунной экспедиции.

Ранее Китай запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-9» к орбитальной станции.

Кроме того Китай вывел новую группу интернет-спутников на орбиту.