Xiaomi выпустила компактную стиральную машину Mijia Mini Washer, рассчитанную на загрузку до 1,2 кг белья. Анонс состоялся на странице компании в китайской соцсети Weibo.

По заявлению Xiaomi, новинка устраняет до 99,99% бактерий, а также 100% вирусов и клещей. Модель оснащена системой интеллектуальной сушки: встроенный алгоритм завершает процесс, как только датчики фиксируют полное высыхание вещей, что позволяет снизить энергопотребление и сэкономить время. Также предусмотрен щадящий режим сушки при 35 градусах Цельсия для деликатных тканей, включая шелк.

В случае, если дверца остается закрытой более 30 минут после окончания цикла, система автоматически включает вентиляцию, предотвращая образование неприятного запаха. Также в машинке предусмотрены режимы удаления следов крови и стерилизации паром. Энергопотребление Mijia Mini Washer составляет до 0,08 кВт·ч.

В Китае Xiaomi Mijia Mini Washer оценили в 1999 юаней (около 22 тыс. руб.). Планирует ли компания выпускать стиральную машину на глобальном рынке, не уточняется.