Неожиданная находка на таинственном острове Пасхи озадачила ученых

Новая статуя появилась из грязи на дне недавно высохшего озера на острове Пасхи, озадачив ученых, которые заявили, что ее там быть не должно. Остров Пасхи считается загадкой из-за его 1000 больших каменных изваяний, известных как моаи, которым насчитывается от 700 до 1000 лет.

Профессор археологии из Университета Аризоны Терри Хант рассказал программе "Доброе утрл, Америка": "Мы думаем, что знаем все моаи, но затем появляется новое изваяние, новое открытие, и в данном случае оно находится в озере, в карьере статуй. Ранее на дне высохшего озера не было найдено ни одного моаи, так что это случилось впервые".

Недавно обнаруженный моаи - один из самых маленьких найденных, что позволяет предположить, что в тростниках может быть скрываться гораздо больше таких артефактов, отмечает Daily Mail.

Предположительно, каждый моаи воздает почести какому-либо человеку, обычно лидеру, и на месте их захоронения многие из них украшены камнями-глазами. Самый большой из них достигает более 9 метров в высоту и весит до 86 тонн.

Сальвадор Атан Хито, вице-президент Мау Хенуа, группы коренных народов, управляющей национальным парком чилийского острова, комментирует: "Для народа Рапа-Нуи это очень, очень важное открытие. Потому что моаи находится здесь, в озере, и никто не знал о его существовании, даже наши предки, наши бабушки и дедушки не знали об этом".

Терри Хант и Сальвадор АтанХито надеются, что нынешняя засуха может помочь археологам обнаружить больше моаи на дне озера.

"При нынешних сухих условиях мы можем найти больше, - заявил Хант. – Они были скрыты высокими зарослями тростника, растущими на дне озера, и поиск с помощью чего-то, что может обнаружить то, что находится под поверхностью земли, может показать нам, что в донных отложениях озера есть еще моаи. Если в озере есть один моаи, то, скорее всего, их будет больше”.

Из-за своего удаленного расположения остров Пасхи традиционно считается социально и культурно изолированным от остального тихоокеанского мира, напоминает Daily Mail. Эта идея подкрепляется тем фактом, что знаменитые статуи Моаи на острове Пасхи, которые, по оценкам, были воздвинуты между 1250 и 1500 годами нашей эры, являются уникальными для этого места.

За последнее десятилетие Хант, его коллеги и студенты провели инвентаризацию 981 моаи на острове, дополненную точными данными о местоположении и измерениях с помощью GPS.

Многие моаи находятся в каменоломне близ Рано Рараку, ныне высохшего кратерного озера, где была найдена самая новая статуя, на различных стадиях завершения.

Самое крупное из изваяний, известное как Те Токанга, или "Гигант" на языке рапа-нуи, так и не было закончено и лежит на спине, достигая 19 метров в длину и веся, по оценкам, от 90 до 100 тонн.

Команда ученых сделала аналогичное открытие в 2023 году, обнаружив еще одного нового моа, который имел размеры пять на шесть дюймов в длину и был найден в земле лицом вверх. Хант рассказал, что глазницы статуи были вырезаны, что исторически является заключительным этапом в изготовлении моаи перед выставлением на всеобщее обозрение. Основание также плоское, а не наклонное, что облегчает перемещение статуи.

Исследователи полагают, что древние жители Рапа-нуи, вероятно, перемещали статуи моаи, "передвигая" их вертикально, используя веревки для раскачивания и поворота статуй вперед контролируемым движением.

Этот метод, подкрепленный экспериментами и устными преданиями, позволил им перемещать эти массивные статуи по острову, не волоча их на санях или роликах, пишет Daily Mail.

Хант часто использует мобильные телефоны и дроны для получения 3D-изображений моаи. Он также изучает возможность использования георадара для обнаружения скрытых моаи или подземных сооружений, особенно на дне озера Рано-Рараку.

Исторически сложилось так, что коренные жители, известные как рапа-нуи, считались полностью отрезанными от остального мира. Однако исследование, опубликованное в июле шведскими учеными, опровергло устоявшееся мнение, напоминает Daily Mail. Они заявили, что остров площадью 63,2 квадратных мили в южной части Тихого океана за последние 800 лет не был таким изолированным, как считалось ранее.

Остров был заселен многочисленными волнами новых обитателей, которые смело пересекали Тихий океан с запада на восток.

"Остров Пасхи был заселен выходцами из центрально-Восточной Полинезии примерно в 1200-1250 годах нашей эры, - рассказал автор исследования профессор Пол Уоллин из Университета Уппсалы в интервью Daily Mail. - Полинезийцы были искусными моряками, поэтому использовали двойные каноэ”.

Для своего исследования команда из Университета Уппсалы сравнила археологические данные и радиоуглеродные датировки поселений, ритуальных мест и памятников по всей Полинезии, которая насчитывает более 1000 островов в Тихом океане.

Команда ученых пришла к выводу, что древняя популяция людей распространилась с запада Тихого океана на восток, прежде чем встретить остров Пасхи и заселить его примерно в 1200 году нашей эры.

Они утверждали, что остров Пасхи несколько раз заселялся новыми мореплавателями, а не только однажды одной группой, которая оставалась изолированной на протяжении веков, как предполагалось ранее.

"Процесс миграции из основных районов Западной Полинезии, таких как Тонга и Самоа, в Восточную Полинезию здесь не оспаривается, - говорится в их статье. – Тем не менее, статичная колонизация и расселение с запада на восток, предложенные для Восточной Полинезии, и идея о том, что Рапа-Нуи был колонизирован только один раз в прошлом и развивался изолированно, оспариваются".

Основываясь на своих доказательствах, они также полагают, что аху возник на острове Пасхи до того, как эта тенденция распространилась с востока на запад по другим западным островам Полинезии в период 1300-1600 годов нашей эры. Только после этого полинезийские острова, включая остров Пасхи, но не ограничиваясь им, могли оказаться изолированными друг от друга.