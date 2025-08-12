Китайцы выпустили рабочий клон iPhone 17 Pro на Android

За месяц до презентации линейки iPhone 17 в продаже появились фейковые модели iPhone 17 Pro под управлением Android. Фотографией такого смартфона поделился инсайдер Sonny Dickson на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

© Газета.Ru

Примечательно, что устройство получило лаунчер с интерфейсом в стиле iOS 18, тогда как оригинальный iPhone 17 Pro «из коробки» предложит новую iOS 26. Также китайская подделка отличается от оригинала асимметричными рамками дисплея, толстым «подбородком» и использованием дешевого IPS-экрана вместо качественной OLED-матрицы.

При этом внешнее оформление задней панели, включая блок камер, в значительной степени повторяет предполагаемый дизайн iPhone 17 Pro, известный по многочисленным утечкам.

По слухам, iPhone 17 Pro получит обновленный дизайн, селфи-камеру с разрешением 24 Мп и тройную тыльную камеру на 48 Мп, в том числе телеобъектив. За производительность смартфона будет отвечать мощный чип Apple A19 Pro, а объем оперативной памяти может составить 12 ГБ против 8 ГБ у предшественника. Также ожидается выход iPhone 17 Air — сверхтонкого смартфона Apple, который займет место Plus-модели в линейке.

По данным инсайдеров, презентация Apple состоится 9 сентября.