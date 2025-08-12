Раскрыт способ сломать MacBook листом бумаги

Пользователь TikTok под ником classicheidi предупредила владельцев ноутбуков Apple о риске сломать устройство с помощью обычного листа бумаги. Ролик опубликован в аккаунте пользователя.

Девушка рассказала, что случайно сломала экран своего MacBook, оставив между дисплеем и клавиатурой подарочную открытку. После того, как она закрыла крышку устройства, на экране появилась трещина. Таким образом, блогер раскрыла способ вывести MacBook из строя плотным листом бумаги.

Журналисты издания TechRadar сослались на рекомендации Apple, согласно которым запрещено оставлять какие либо предметы в пространстве между экраном и клавиатурой ноутбука.

«MacBook от Apple сделаны максимально тонкими, что означает, что зазор между клавиатурой и дисплеем при закрытой крышке очень мал», — объяснили авторы.

Ролик classicheidi собрал за неделю почти 1,5 тысячи комментариев.

«Вы только что усвоили очень дорогой урок», — отреагировал на видео пользователь под ником Alexi Garcia. «Поместите его в рис», — пошутил посетитель TikTok под ником Harold.

В начале августа источники DigiTimes выяснили, что Apple выпустит рекордно дешевый ноутбук к началу 2026 года. Его стоимость составит 599 долларов, или около 48 тысяч рублей.