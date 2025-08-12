В Норвегии обнаружили кости представителей ледникового периода

В Норвегии в пещере обнаружены останки древних рыб, птиц и животных. Находку сделали во время исследования пещеры Арне Квам.

© runews24.ru

Уникальная коллекция представлена костями мелких млекопитающих, морских и пресноводных рыб, более 20 видов птиц, китов, моржей, белых медведей и леммингов.

Предварительно, возраст окаменелостей составляет 75 000 лет.

Ученые утверждают, что находка заполняет пробел в истории этого региона. Наличие костей пресноводных рыб указывает на то, что в тундре ранее протекали реки, а присутствие гренландских китов и моржей указывает на наличие морского льда.

Также ученые выяснили, что экосистема этой местности зависела от таяния ледников. Когда ландшафт замерз, биоразнообразие исчезло из-за неспособности животных мигрировать или адаптироваться к более суровым условиям.

Ранее ученые рассказали о связи недосыпа и хронических болей. А сомнолог предупреждал, что хронический недосып ведет к проблемам с ЖКТ.