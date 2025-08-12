Нейросеть открыла новые законы физики: заменит ли ИИ ученых

Мировые СМИ сообщили о новом научном открытии: модель машинного обучения, разработанная учеными из Университета Эмори, обнаружила закономерности в пылевой плазме, опровергнув некоторые общепринятые теории. Это вызвало дискуссии о роли ИИ в научных исследованиях, передает kp.ru.

Владислав Николаев, старший научный сотрудник МФТИ, объясняет, что ИИ не открывает новые законы природы, а лишь анализирует данные и находит математические зависимости. Он подчеркивает, что нейросеть подтвердила уже известные факты о пылевой плазме, а не сделала революционных открытий.

Николаев отмечает, что ИИ — это инструмент в руках человека, и его роль в науке заключается в ускорении анализа информации. Он считает, что ИИ не может самостоятельно исследовать законы Вселенной, как человек. Разглядеть универсальный механизм в хаосе фактов — задача, пока доступная только людям, отметил специалист.

