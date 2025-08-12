Эксперт рассказал о новой угрозе, нависшей над миром

Кибероружие, которое становится все дешевле и доступнее, несет в себе огромную угрозу. Как сообщает «КП», о его опасности рассказал СЕО «Облакотеки» Максим Захаренко.

© Михаил Терещенко/ТАСС

Речь идет о вредоносном программном обеспечении и оборудовании, которое предназначено для нанесения ущерба в киберпространстве — взлома, кражи данных, их повреждения. По словам Захаренко, сейчас оно доступно даже неспециалистам.

«Кроме того, все больше бизнес-процессов завязано на интернет и облака – а, значит, точек входа становится больше», – предупредил специалист.

Особенно уязвимыми являются промышленные объекты — электростанции, нефтепроводы и другие критически важные системы. Их взлом грозит не только экономическим ущербом, но и ставит под угрозу жизни людей. Однако и небольшим компаниям не стоит расслабляться — Захаренко отметил, что на них хакеры часто отрабатывают методики и уязвимости.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2025 года на Россию пришлось 5,4 тысячи кибератак, что на 54% больше, чем годом ранее. Основные цели — финансовый сектор, IT, телекоммуникации и электронная торговля.