«Роскосмос» подтвердил запуск «Биона» с мышами

Запуск биологического спутника «Бион-М» № 2 по-прежнему намечен на 20 августа, подтвердила в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

Там уточнили, что космический аппарат заправлен топливом и сжатыми газами.

«Старт спутника — 20 августа», — сообщили в компании.

Ранее Институт медико-биологических проблем Российской академии наук рассказал, что спутник «Бион-М» № 2 с живыми организмами — мышами, мухами и растениями — планируется запустить 20 августа.

В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что завершены испытания модуля «Теленаука», предназначенного для отслеживания данных в режиме реального времени при межпланетных перелетах.