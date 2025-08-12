Названы продукты, которые Microsoft закроет в 2025 году

Microsoft опубликовала полный список продуктов, которые будут сняты с поддержки в 2025 году.

Помимо уже известного окончания поддержки Windows 10 (14 октября 2025 года), в этот перечень вошли Visual Studio 2015, отдельные версии Windows 11, а также ряд облачных и корпоративных сервисов.

Среди решений по политике Modern Lifecycle в 2025-м закроются Azure Database for MariaDB (19 сентября), Azure Basic Load Balancer, Azure SQL Edge и другие сервисы Azure (30 сентября).

По Fixed Lifecycle поддержку утратят Dynamics CRM 2015, SQL Server 2012 (расширенные обновления), Office 2016 и 2019, Exchange Server 2016/2019, Skype for Business, Windows 10 LTSB 2015, а также весь пакет Office 2016/2019 и сопутствующие приложения.

Некоторые продукты перейдут в расширенную поддержку — например, SQL Server 2019 и Azure DevOps Server 2020, которые будут обновляться по безопасности до 2030 года.