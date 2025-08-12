Ученые научились определять кибератаки на смартфоны по энергопотреблению

SIM-карты являются одной из ключевых мишеней для злоумышленников, поскольку они не только идентифицируют абонента в сети, но и предоставляют доступ к широкому спектру услуг: от совершения звонков и отправки сообщений до выхода в интернет. Успешная атака на SIM-карту может привести к серьезным последствиям для пользователя, включая кражу личных данных и финансовых средств.

Разработанный в стенах Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» комплекс предлагает нетрадиционный подход к обеспечению безопасности.

«Мы разработали комплекс, который способен выявлять кибератаки на sim-карты в мобильных телефонах по анализу энергопотребления гаджетов в ходе их эксплуатации», — пояснила младший научный сотрудник лаборатории фундаментальных основ построения интеллектуальных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анастасия Пономарёва.

Принцип работы системы основан на постоянном мониторинге. Любое отклонение от нормального режима энергопотребления электронного устройства может служить сигналом о наличии уязвимости или о начале кибератаки. Своевременное обнаружение таких аномалий позволяет системе принять необходимые защитные меры для предотвращения взлома и защиты данных пользователя.

Как уточнили в пресс-службе вуза, данная разработка открывает новые возможности в области мобильной безопасности. Анализ побочных каналов, таких как энергопотребление, считается одним из перспективных направлений для создания проактивных систем защиты от современных киберугроз.Ранее минцифры предложило блокировать интернет для зарубежных SIM-карт.