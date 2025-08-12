Apple разрабатывает стеклянный iPhone

К 20-летию линейки iPhone, которое Apple отметит в 2027 году, компания готовит радикальное обновление дизайна — по слухам, корпус смартфона будет выполнен полностью из стекла.

© Ferra.ru

Согласно недавней заявке в USPTO, устройство получит шестигранный стеклянный корпус, создающий эффект монолитного блока без видимых швов.

Хотя цель — добиться «визуальной и тактильной бесшовности», патент описывает конструкцию из нескольких стеклянных элементов, чтобы избежать хрупкости цельного стекла.

Предусмотрены области с разной толщиной, включая усиленные углы. Все грани смогут отображать контент и реагировать на касания, а в стекле будут аккуратные отверстия для микрофонов и динамиков.

Интерфейс будет интегрирован в боковые панели, что откроет новые сценарии управления. Такой подход позволит Apple предложить почти «идеальный» безрамочный iPhone без вырезов на фронтальной панели.