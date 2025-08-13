В России разработали модель для создания нового космического топлива

В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что специалисты вуза создали физическую модель, которая поможет разработать более эффективное гелеобразное топливо для аэрокосмической отрасли.
Исследователи изучали процесс самовоспламенения топливной системы на примере взаимодействия тетраметилэтилендиамина и концентрированной азотной кислоты. В лабораторных условиях они анализировали, как изменяются характеристики при столкновении капель топлива с окислителем, варьируя высоту их падения.
Как пояснила руководитель проекта Ольга Высокоморная, полученные данные помогут прогнозировать поведение гелеобразных топливных систем. Это важно для создания безопасных и управляемых процессов горения в реальных энергоустановках.
Самовоспламеняющиеся топлива широко применяются в космической технике, подводных аппаратах и системах аварийного запуска. Их главное преимущество — способность воспламеняться без внешнего источника тепла. Однако такие системы требуют особого контроля за безопасностью.
Новое горючее должно превзойти существующие аналоги по энергетическим, эксплуатационным и экологическим показателям.