Мелкими шагами к большому сдвигу: как ГЭС действуют на полюса Земли

Геофизики утверждают, что гидроэлектростанции за последние 200 лет сдвинули полюса Земли на метр в сторону. О том, как такое возможно, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Гидроэнергетика, добывающая электроэнергию с помощью падающей воды, в последние пару столетий была основным, если не главным поставщиком электричества на планете. Правда, начиналось все еще раньше, без проводов и генераторов. Отбирать у текущей воды часть энергии люди придумали еще в древности – с помощью водяных колес и механических передач приводились в действие мельничные жернова, гончарные круги и так далее. Но к концу XIX века были изобретены электрические генераторы, которые могли работать в сочетании с гидроприводом. В 1878 году заработала первая в мире гидроэлектростанция, построенная английским изобретателем Уильямом Армстронгом. Это был небольшой генератор, питавший одну-единственную дуговую лампочку в его картинной галерее.

Грянувшая Промышленная революция породила огромный спрос на электроэнергию, и ГЭС начали строить повсеместно. Понятно, что обычное речное течение не способно дать достаточного количества энергии, поэтому реки стали перегораживать плотинами. Вспомните стихотворение Маршака: "Человек сказал Днепру: "Я стеной тебя запру. Ты с вершины будешь прыгать, ты машины будешь двигать!"

Эти строки посвящены строительству ДнепроГЭС – электростанции, построенной по тому же принципу, что и сотни других. Большую реку перегораживают плотиной, отчего уровень воды поднимается и образуется водохранилище. Водные массы, падающие с большой высоты, вращают гидротурбины, вырабатывающие электричество.

Долгое время считалось, что воздействие водохранилищ на природу хорошо изучено. Например, плотины перекрывают рыбе пути на нерест, но часто благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище. Известно, что ГЭС делают климат в регионе более умеренным: большая масса воды, накопленная в одном месте, становится "тепловым аккумулятором", согревая воздух зимой и охлаждая его летом. Однако влияние плотин на вращение Земли раньше не изучалось.

Исследователи из Гарвардского университета нанесли на виртуальную модель нашей планеты расположение примерно 7 000 крупнейших плотин, построенных с 1835 по 2011 год, чтобы понять, как водохранилища перераспределяют массу Земли. Выяснилось, что вода, скопившаяся в водохранилищах, снизила уровень Мирового океана на 21 миллиметр. При всей кажущейся несерьезности это довольно внушительная цифра. Цифровая модель показала, что сдвиг полюсов водохранилищами происходил в два этапа.

С 1835 по 1954 год из-за активного строительства плотин в Северной Америке и Европе Северный полюс сместился на 20,5 см в сторону 103-го меридиана восточной долготы. А после 1954 года плотины начали строить в Восточной Африке и Азии. Полюс сместился на 57 см в сторону 117-го меридиана к западу от Северной Америки и южной части Тихого океана. В итоге перераспределение огромных масс воды смогли изменить наклон оси вращения Земли. В общей сложности полюса сместились примерно на 113 см, причем только в XX веке они сдвинулись более чем на 100 см.

Авторы исследования говорят, что человечеству впредь нужно учитывать и этот фактор при строительстве новых плотин. Конечно, гидроэнергетика не способна настолько перераспределить массу планеты, чтобы внести коррективы глобального значения – например, поменять полюса местами.

Хотя…