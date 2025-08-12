Apple добавит в AirPods полезную функцию

В бета-версии iOS 26 в файлах приложения Translate обнаружена фотография наушников AirPods с надписью «Hello» на нескольких языках и возможностью включения функции синхронного перевода Live Translate двойным нажатием. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

© Газета.Ru

Находка подтверждает инсайды журналиста Bloomberg Марка Гурмана о планах Apple внедрить в AirPods функцию синхронного перевода для разговоров. Ранее Live Translation уже была доступна в приложениях Phone, Messages и FaceTime, однако интеграция в наушники позволит использовать ее при общении «лицом к лицу».

Для использования нововведения двоим собеседникам нужно будет надеть по одному наушнику, после чего каждый будет слышать перевод говорящего на нужный ему язык.

Судя по утечке, поддержка Live Translation появится в AirPods Pro 2 и AirPods 4. Вероятно, для работы потребуется iPhone с поддержкой Apple Intelligence, так как существующие функции перевода привязаны к этому ИИ-сервису. Выход нововведения ожидается либо вместе с релизом iOS 26 в середине сентября, либо в одном из последующих обновлений.