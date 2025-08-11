Радио «Судного дня» передало неожиданное сообщение перед встречей Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76, известная также как станция «Судного дня», вышла в эфир в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 11 августа сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал, отслеживающий ее активность.

В течение трех часов загадочная станция, которую также называют «жужжалка» из-за передачи дежурного сигнала, похожего на жужжание, передала пять сообщений: «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный» и «джиночили».

Стоит отметить, что два слова ранее уже звучали в эфире: «дружность» — 6 января 2022 года, «джиночили» — 10 января того же года.

Как писала «Парламентская газета», в прошлый раз УВБ-76 вышла в эфир после встречи Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа, которая прошла в Кремле 6 августа. Тогда станция передала слово «носорот». Спустя три дня в эфире прозвучало слово «жевательный».

Напомним, саммит РФ — США с участием лидеров двух стран пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как отмечал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, важно, что переговоры глав держав пройдут на американской территории, а не в третьей стране. По мнению депутата, это свидетельствует о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности в мире.