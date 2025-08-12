Ученые выяснили, когда наша галактика столкнется с соседней

Через 2,5 миллиарда лет Млечный Путь столкнется с ближайшей крупной галактикой — Андромедой, а также с их спутниками-карликами. Австралийские астрономы выяснили, что нас ждет, изучив пару далеких спиральных галактик, находящихся примерно на 3 миллиарда лет дальше по пути слияния. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Команда под руководством доктора Сары Суит из Университета Квинсленда в рамках проекта Delegate наблюдала галактики NGC 5713 и NGC 5719, которые уже вступили в «космический танец» друг с другом и с вращающимися вокруг них спутниками. Ученые считают, что подобные взаимодействия помогают выстраивать карликовые галактики в упорядоченные плоскости — как у Млечного Пути и Андромеды, — вместо хаотичного облака.

«Это, возможно, самое наглядное представление того, как формируются структуры вроде системы спутников нашей галактики и как они будут меняться в будущем», — отметила Суит.

Исследование поможет точнее моделировать эволюцию галактик, распределение темной материи и крупномасштабную структуру Вселенной. Кроме того, оно покажет, насколько уникальна история Млечного Пути и Андромеды или же это типичный сценарий для космоса.