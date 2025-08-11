В Китае нашли способ уничтожать космический мусор

Китайские ученые разработали пусковую установку, предназначенную для уничтожения космического мусора. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, в перспективе китайская установка может также использоваться в качестве оружия, способного сбивать спутники.

«В отличие от обычного оружия, которое может вызывать ослепительные вспышки, сильную вибрацию и облака осколков, новое устройство при выстреле не создает ни дыма, ни света, а вибрация незначительна. Это достигается за счет закрытого газового механизма, поглощающего энергию. Таким образом капсула, содержащая сетку для вылавливания мусора, может быть точно запущена к цели без каких-либо вредных воздействий на стартовую платформу», — говорится в тексте.

Кроме того указывается, что китайская установка имеет компактный размер, не требует внешнего питания и технического обслуживания. Однако пока неизвестно, используется ли она в настоящее время или все еще находится в стадии разработки.