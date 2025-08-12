В израильской пещере обнаружена 1900-летняя надпись на арамейском

Археологи обнаружили редкую 1900-летнюю арамейскую надпись в одной из пещер Мертвого моря возле национального парка Эйн-Геди. Надпись может быть связана с восстанием Бар-Кохбы, сообщает Times of Israel.

Группа израильских археологов сделала выдающееся открытие — четырехстрочную арамейскую надпись, датируемую временем почти в 1900 лет назад. Надпись выполнена квадратным еврейским письмом и начинается с загадочных слов: «Авва из Набурии погиб». Эксперты полагают, что эта надпись может быть связана с восстанием Бар-Кохбы (132–135 гг. н.э.) — еврейским восстанием против римского правления.

По словам исследователей из Университета Ариэля, Тель-Авивского университета и Еврейского университета в Иерусалиме, надписи этого периода чрезвычайно редки. Помимо свитков Мертвого моря, большинство текстов из Иудейской пустыни содержат лишь одно имя или слово. Так что эта четырехстрочная надпись считается важной археологической находкой.

«Авва» — распространенное еврейское личное имяив первые века нашей эры. «Набурия» — еврейская деревня в Галилее, недалеко от современного Сафеда. Оставшиеся три строки надписи еще не полностью расшифрованы, идентифицированы некоторые слова: «на нас», «он взял» и «тот».

Открытие было сделано во время экспедиции 2023 года, целью которой было фотографирование более древней надписи периода Первого Храма на сталактите в той же пещере. Используя мультиспектральный анализ, команда неожиданно заметила арамейский текст — всего в десятке сантиметров от четырех исключительно хорошо сохранившихся римских мечей и монеты эпохи Бар-Кохбы.

Археологи полагают, что мечи, вероятно, были захвачены у римских солдат иудейскими повстанцами и спрятаны в пещере. Три из мечей все еще лежали в ножнах. Пещера, слишком маленькая, чтобы служить жилищем, могла использоваться как наблюдательный пост во время восстания.

Надпись выполнена квадратным еврейским письмом, тем же, что до сих пор используется в современном иврите. Этот стиль постепенно заменял древнееврейский алфавит после вавилонского плена VI века до н. э., став широко распространенным между IV и III веками до н. э. Тогда арамейский язык стал лингва франка региона.

Палеографический анализ предполагает, что текст датируется I-II веками н. э. Хотя нельзя с уверенностью сказать, был ли он вырезан во время Первого еврейского восстания (66–73 гг. н. э.) или восстания Бар-Кохбы, римское оружие указывает на последнее.

Пещеры в Иудейской пустыне служили убежищами для еврейских беженцев в периоды конфликтов. Узкие, труднодоступные входы и сухие условия способствовали сохранению органических материалов, превращая этот регион в уникальную капсулу для древних артефактов.

Надпись «Авва из Набурии» дает не только редкий взгляд на жизни людей, оказавшихся в водовороте истории, но и обогащает повествование об одном из самых значительных еврейских восстаний против Римской империи, которое в конечном итоге привело к массовым разрушениям и рассеянию еврейского населения из Иудеи.

Исследователи готовят детальную академическую публикацию о находке. Хотя дальнейшая расшифровка текста маловероятна из-за его небольшого размера и потертости, даже открытия отдельных букв представляют собой ценную информацию.