На древней стоянке в Челябинской области найдены следы доисторической чумы

Международная команда ученых обнаружила геном возбудителя чумы Yersinia pestis у 4000-летней одомашненной овцы на древней стоянке Аркаим в России. Ранее этот патоген был известен только у людей. Вероятно, древние люди заражались доисторической версией чумы через овец, а те могли получать заболевание от грызунов. В будущем авторы планируют найти первоисточник чумы и понять, как патоген распространялся по Евразии на протяжении нескольких тысяч лет. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Чума — это одно из самых смертоносных зоонозных заболеваний, то есть тех, что передаются от животных человеку. В Средние века ее переносили блохи, жившие на крысах, и эпидемии уносили миллионы жизней. Однако задолго до «Черной смерти» по Евразии уже ходила особая линия чумы — LNBA, или линия позднего неолита и бронзового века. 5 тысяч лет назад она распространилась по региону и исчезла только 2 тысячи лет назад. Линия LNBA отличается от других версий чумы отсутствием гена, который позволяет бактерии передаваться через блох, поэтому до сих пор неизвестно, как она попадала к человеку.

Чтобы это выяснить, международная команда ученых исследовала кости и зубы домашних животных на Аркаиме в Челябинской области — стоянке скотоводов синташтинско-петровской культуры, известной развитым коневодством и разведением овец.

«Аркаим был частью Синташтинского культурного комплекса и стал для нас отличным местом для поиска следов чумы: это были древние скотоводческие поселения, в которых не было таких зернохранилищ, которые привлекали бы крыс и блох, — и ранее в Синташте были обнаружены люди, зараженные Y. pestis. Может ли их домашний скот быть недостающим звеном?», — рассказал Тейлор Гермес, соавтор исследования из Университета Арканзаса, США.

На Аркаиме ученые обнаружили останки овцы возрастом 4 тысячи лет. Оказалось, что она была заражена тем же штаммом чумы, что и люди того времени — LNBA. Геном «овечьей» чумной палочки Yersinia pestis совпадал настолько совпадал с «человеческой», что без дополнительных данных об источнике их можно было бы перепутать.

Ученые предполагают, что заражение происходило при контакте овец с дикими животными — например, грызунами, которые служат природным резервуаром чумы. В современных очагах заболевания известно, что при контакте с тушами зараженных грызунов овцы могут получать инфекцию, а затем передавать ее людям. В бронзовом веке обширные пастбища и постоянное движение стад увеличивали риск таких контактов.

Также исследователи сравнили древний геном овцы с другими образцами и выяснили, что линия LNBA была удивительно однородной на огромных расстояниях — почти до 6 тысяч километров. Это значит, что патоген развивался в условиях жестких ограничений, а все обнаруженные у него мутации имелись у штаммов, которые не дали прямых потомков.

В будущем авторы планируют найти первоисточник чумы, заразивший овец и людей. Он поможет понять, как болезнь преодолевала тысячи километров за короткий период и почему версия LNBA вымерла в свое время.