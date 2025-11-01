Почему кошки и собаки иногда едят траву?

Пожалуй, каждый хозяин кошки или собаки хоть раз заставал своего питомцы за жеванием листьев растений или травы. Но почему этих животных иногда так тянет на растения? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Есть ряд теорий. И кошки, и собаки иногда поедают траву, хотя у обоих видов технически совсем нет подходящей «экипировки» для переваривания больших объемов травы. Например, у травоядных животных обычно есть специальные кишечные бактерии, которые помогают разлагать жесткую целлюлозу, и многие виды также обладают несколькими желудками для эффективного переваривания пищи.

Наиболее часто встречающимся объяснением этого поведения является больной живот. Обычно, когда кошки и собаки поедают траву, она выходит наружу почти в том же виде, либо путем дефекации, либо через рвоту. Вероятно, благодаря этому и появился данный миф.

В реальности же, если верить исследованиям, лишь малый процент случаев поедания травы можно объяснить проблемами с пищеварением. В 2008 году ученые опросили несколько групп владельцев собак о том, едят ли их питомцы траву. Из 1 571 опрошенных 68% ответили, что их животные едят траву каждый день или еженедельно, но лишь 8% сказали, что их собаки часто проявляют симптомы болезни до поедания растений. Два похожих опроса, опубликованных в журнале Animals в 2021 году, задали аналогичные вопросы кошатникам. 6% кошек в первом опросе и 9% во втором проявляли недомогание перед поеданием травы, хотя 27% и 37% часто тошнило сразу после. А во втором опросе 71% хозяев видели, как их кошки поедают растения, минимум шесть раз.

Исследование 2021 года также протестировало гипотезу о том, что трава может помогать кошкам отхаркивать шерсть. Предыдущие научные работы выдвинули предположение, что длинношерстные кошки могут отхаркивать комки шерсти чаще, чем короткошерстные, но результаты показали, что между ними нет разницы.

Примечательно, что ученые наблюдали похожие случаи и среди диких кошек и собак; возможно, тяга к поеданию травы — это врожденная повадка. Есть теория, что так дикие кошки и волки очищают свой кишечник от паразитов, поэтому, вероятно, домашние животные следуют их примеру. Или для того, чтобы подкреплять свою диету определенными питательными веществами, вроде витаминов B.

Так или иначе, если ваше животное ничем не болеет и правильно питается, то в периодическом поедании травы нет ничего страшного. Если кошка или собака совсем уж обгладывают несчастное растение в горшке, то тогда есть смысл обратиться к специалисту. Ничего точнее наука сказать не может: исследования в этом направлении мало финансируются, и у домашних животных редко случаются проблемы со здоровьем именно из-за травы.