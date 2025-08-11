Рыбак поймал 700-летний меч в Польше

В Польше мужчина, который ловил рыбу в реке Висле, вытащил из воды почти полностью сохранившийся меч возрастом около 700 лет. По предварительной оценке экспертов, меч датируется XIII или XIV веком — тогда Варшава только зарождалась как поселение. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Главный специалист по охране памятников города Варшавы Анна Магдалена Лань отметила, что находка рыбака уникальна для территории современной польской столицы. Древнее оружие проходит консервацию и исследование для подготовки к дальнейшему изучению и возможной экспозиции.

Длина меча составляет 79 сантиметров, на рукояти сохранилось сферическое навершие и крестовина, которая, по словам специалиста, может содержать «знак кузнеца» — подпись мастера, который изготовил оружие.

Поскольку меч нашли в реке, определить его происхождение и историю сложнее. Лань отметила, что намеренное сбрасывание мечей в воду не было характерной для жителей христианской Польши XIII века, в отличие от более ранних языческих традиций, передает Gazeta.ru.

