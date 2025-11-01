Телефоны на заправках и фоновая прослушка: самые популярные мифы о смартфонах

Вокруг смартфонов существует много мифов и городских легенд, но большинство из них либо устарели, либо никогда не имели ничего общего с реальностью. Портал popsci.com развенчал три распространенных заблуждения о мобильных телефонах.

© Unsplash

Смартфон не может взорвать бензоколонку

Данный миф очень стар — он появился в то же время, что и сами мобильные телефоны. Он также достаточно распространен, чтобы на некоторых автозаправках до сих пор стояли знаки, запрещающие клиентам пользоваться телефонами. Якобы устройство может создать искру, которая способна поджечь бензиновые пары.

На практике же этого никогда не происходило. По данным профильных организаций никаких несчастных случаев, вызванных по вине мобильного телефона, не было. Даже популярное ТВ-шоу «Разрушители мифов» проверило эту байку на практике в 2003 году, и не смогло подорвать заправку с помощью мобильника. Конечно, на заправке все равно лучше убрать телефон в карман, но взрыв из-за случайной искры вам не грозит.

Смартфон (скорее всего) не всегда слушает ваши разговоры

Многие люди верят, что телефоны постоянно подслушивают разговоры своих хозяев и используют эту информацию для таргетированной рекламы. И у большинства тех, кто верит в это, есть примерно одна и та же история, «подтверждающая» миф. Они упомянули тот или иной продукт в разговоре, и на следующий день в социальных сетях им подкинули его рекламу. Ничего не поделать — это интуитивное объяснение вполне реальных вторжений в частную жизнь, которым подвергается каждый. Однако ни один исследователь не смог наглядно продемонстрировать этот феномен в действии.

Журнал Consumer Reports в 2018 году заявил, что специалисты не смогли найти какие-либо доказательства прослушки. Научных работ, которые подтверждали бы эту теорию, тоже нет. Хотя и Android, и iOS действительно слушают звуки на предмет слов-триггеров, пока нет каких-то подтверждений тому, что они буквально записывают все разговоры и отправляют транскрипции третьим лицам. По мнению некоторых организаций, реальная проблема в другом — в дата-брокерах, рекламных платформах и торговцах данными, которые продают и отслеживают персональную информацию людей. При наличии достаточно большого объема информации крупной компании ничего не стоит предугадать потребительские привычки человека.

Закрытие приложений не снижает расход батареи

Если смартфон вот-вот разрядится, то в панике закрывать все открытые и фоновые приложения бессмысленно — это не поможет. По факту, это может даже сделать хуже.

Закрытие приложений на смартфоне работает не так, как на компьютере. Android и iOS автоматически приостанавливают приложения, которые не находятся в активном состоянии. Таким образом, закрытие приостановленных приложений ничего не меняет с точки зрения расхода энергии. Даже сами производители не говорят обратного, а представитель Apple в 2016-м прямо заявил, что так сэкономить батарею не получится. В реальности, смартфон потратит больше энергии на перезагрузку и открытие приложения перед его закрытием.

Нужно, чтобы смартфон проработал как можно дольше? Включите режим энергосбережения, он есть и на Android, и на iOS. Уведомления начнут приходить медленнее, но так вы действительно сможете немного продлить время работы устройства.