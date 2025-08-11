Отец Маска раскритиковал идею сына о полетах на Марс

Отец американского миллиардера, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска Эррол, в отличие от сына, считает полеты на Марс при текущих условиях нецелесообразными.

© Газета.Ru

Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Лететь на Марс и приземляться на ракетах, как я сказал сыну, — не самая лучшая идея. Это слишком далеко», — высказался Эррол Маск.

При этом он подчеркнул важность развития сферы путешествий в космосе, потому что благодаря этому человечество сможет стать «космической расой».

Маск-старший также выразил уверенность, что люди не одиноки во Вселенной, и существуют другие цивилизации.

В мае Илон Маск в комментарии СМИ назвал главной целью корпорации SpaceX полет на Марс. По его словам, «по пути» можно вернуться и на Луну.

В апреле в NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия. Исполняющая обязанности директора Джанет Петро сказала, что в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты. Она отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.