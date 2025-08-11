В России захотели блокировать материалы с матом в интернете

В Госдуму (ГД) внесли законопроект о блокировке в интернете материалов с нецензурной бранью. О том, что в России захотели ограничивать доступ к контенту матом, стало известно из документа в думской электронной базе.

Законопроект внес депутат Андрей Свинцов.

«В настоящий момент контент, содержащий нецензурную брань, неподвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что при вступлении законопроекта в силу перед размещением контента на цифровых платформах и в соцсетях авторы должны будут устранить или замаскировать нецензурную брань. В противном случае, следует из документа, материал может быть заблокирован по решению органов прокуратуры.